Actions citoyennes locales et contributions au Convoi des Libertés

Proposition d’actions citoyennes locales et de contributions au convoi :

Vous pou­vez tous par­ti­ci­per aux convois sur une par­tie ou l’en­semble du tra­jet :

- en encou­ra­geant les convoyeurs au points de pas­sage,

- en fai­sant un bout de route avec le convoi

- en pré­pa­rant des repas,

- en aidant pour l’hébergement afin que les voya­geurs puissent au maxi­mum béné­fi­cier d’un toit la nuit.

- en vous signa­lant avec des pan­neaux aux sta­tions ser­vice pour offrir du car­bu­rant.

- en par­rai­nant la voi­ture d’un ami ou d’un membre de vos col­lec­tifs qui fait le trajet.

Appel à TOUS LES COLLECTIFS :

- Étudiants

- Parents/​enfants

- Soignants et médi­co-sociaux

- Pompiers

- Enseignants

- Citoyens

- Artistes

- etc….

REMETTEZ vos lettres, des­sins d’enfants, com­mu­ni­qués de presse, doléances, reven­di­ca­tions, témoi­gnages à vos repré­sen­tants de col­lec­tifs ou coor­di­na­teurs qui font le convoi afin qu’elles soient remises aux élus lors d’entretiens que nous espé­rons tous nom­breux et paci­fiques afin d’ouvrir un véri­table dia­logue démocratique.

Merci de toutes les actions paci­fiques locales que vous pour­rez orga­ni­ser durant toute la durée du convoi (mani­fes­ta­tions paci­fiques, espaces de convi­via­li­té, ren­contre avec les élus locaux, point presse avec les médias de vos ter­ri­toires, concerts et pres­ta­tions artis­tiques ) et de relayer un maxi­mum les belles initiatives.

Pour l’entraide, c’est ici : https://t.me/entraideconvoyfranceofficiel

En paral­lèle, nous lan­çons un appel à tous les citoyens qui sou­haitent ces­ser de consom­mer et par­ti­ci­per à là péren­ni­té des pro­fits finan­ciers des entre­prises qui bafouent les liber­tés et droits fon­da­men­taux :

- Réseaux sociaux ou moteurs de recherche qui ne res­pectent pas la liber­té d’expression et l’accès à l’information plu­rielle.

- Medias qui ne délivrent pas une infor­ma­tion plu­rielle, objec­tive, qui ont aban­don­né le tra­vail d’investigation, ne res­pectent pas la charte de Munich et ont oublié qu’ils sont le 4e contre-pou­voir indis­pen­sable à toute démo­cra­tie.

- Entreprises qui nuisent au res­pect du Droit du Travail, aux Droits de l’Homme et/​ou par­ti­cipent à la des­truc­tion de la bio­di­ver­si­té.

- Centres com­mer­ciaux qui ne per­mettent pas aux agri­cul­teurs de vivre digne­ment de leur tra­vail.

- Plateformes de vente en ligne qui détruisent l’activité éco­no­mique locale ou font des pro­fits basés sur l’exploitation humaines et/​ou des res­sources natu­relles.

- Banques qui par­ti­cipent à l’activité éco­no­mique dans les guerres ou les conflits mondiaux.

Restons paci­fiques indé­pen­dam­ment des obs­tacles ren­con­trés. Maintenons une atti­tude joyeuse, de bien­veillance, d’en­traide, de fra­ter­ni­té, d’unité et de paix.

La res­pon­sa­bi­li­té de cha­cun per­met­tra le bon dérou­le­ment de ce mou­ve­ment apar­ti­san, soli­daire et paci­fique.

Contribuons à la réus­site de cet élan plein d’espoir por­té simul­ta­né­ment par les citoyens par­tout dans le monde.

Entraide CONVOY FRANCE officiel