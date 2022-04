Législatives : l’appel à des candidatures uniques prend de l’ampleur

Il n’y a plus que deux façons pour les Patriotes de sau­ver la France :

1) La façon démo­cra­tique, non vio­lente, la plus sou­hai­table : L’Union des Patriotes pour les Législatives (Reconquête, RN, Debout la France, LR patriotes) telle que pro­po­sée très intel­li­gem­ment par Reconquête d’Éric Zemmour et qui pour­rait ame­ner jusqu’à 130 dépu­tés patriotes à l’Assemblée Nationale.

70% des élec­teurs RN et 93% des élec­teurs Reconquête veulent l’Union des Patriotes pour les Législatives

2) La Révolution avec mani­fes­ta­tions des patriotes déses­pé­rés en masse dans la rue lors de la faillite iné­luc­table à venir de la France (remon­tée des taux d’intérêt et endet­te­ment démen­tiel) et de l’explosion iné­luc­table à venir de la zone euro (hyper-infla­tion et déva­lua­tion du franc de 25% mini­mum).

Une révo­lu­tion popu­liste, conser­va­trice, natio­nale, patrio­tique, suite à la catas­trophe éco­no­mique à venir, avec plus d’un mil­lion de Français sur les Champs Élysées !

Marc Rousset

Marc Rousset : auteur de « Comment sau­ver la France/​Pour une Europe des nations avec la Russie »