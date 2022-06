L’argent ? Y en a toujours pour les potes !

France Info relève la colère des syndicats :

« On pour­rait se dire que c’est une bonne nou­velle puisque, appa­rem­ment, on peut créer des postes à la demande », iro­nise la secré­taire géné­rale du pre­mier syn­di­cat des ensei­gnants cher­cheurs, le SNESUP-FSU , Anne Roger. « On inverse com­plè­te­ment la pro­cé­dure en ne par­tant pas du ter­rain et des besoins mais de la néces­si­té de trou­ver une place pour un ministre qui ne l’est plus », déplore-t-elle. « C’est d’au­tant plus écœu­rant qu’on n’ar­rête pas de répé­ter que le sous-enca­dre­ment est énorme et qu’il faut près de 7 000 postes pour remettre l’u­ni­ver­si­té à flot. On nous dit qu’il n’y a pas d’argent magique et qu’il faut arrê­ter de croire que c’est en cla­quant des doigts qu’on trouve des moyens. »