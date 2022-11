À quoi servent LR-RN-Reconquête ?

À Toulon, on a la réponse : rien. Ou presque rien.

Ce 11 novembre 2022 aura donc vu ce qu’aucun Français de bon sens et ou de cor­recte édu­ca­tion civique n’aurait ima­gi­né. Ni sur­tout vou­lu voir de son vivant. Nous avons assis­té, à Toulon, à l’intrusion en bloc sur le sol natio­nal de dizaines, plus de deux cen­taines, d’individus étran­gers en situa­tion irré­gu­lière. Qui non seule­ment n’ont pas été refou­lés, mais encore ont été accueillis par les repré­sen­tants des plus hautes auto­ri­tés de l’Etat et de la Ville. Et aus­si­tôt pris en charge, accom­pa­gnés par la satis­fac­tion des médias « mains­tream » (en fran­çais : « sub­ven­tion­nés »). Avec un luxe de soins et d’attentions à faire pâlir d’envie la plu­part d’entre les citoyens fran­çais qui ont été à un moment – ou sont actuel­le­ment de plus en plus nom­breux – dans la gêne : places réser­vées en urgence à l’hôpital dis­po­nibles sans attente, loge­ment dans un éta­blis­se­ment confor­table de la presqu’île de Giens, sou­tien psy­cho­lo­gique, etc. « C’est beau, c’est grand, c’est géné­reux la France » fait dire Michel Audiard à Lino Ventura dans Les Barbouzes. Les Pieds-Noirs appré­cie­ront, eux qui ont été trai­tés de façon ignoble par la France métro­po­li­taine il y a 60 ans. En par­ti­cu­lier par le maire socia­liste de Marseille, qui aurait aimé les empê­cher de débar­quer. Alors qu’ils sont fran­çais, eux.

Le pré­sident de la répu­blique et le maire de Toulon sont non seule­ment com­plices, mais encore acteurs ins­ti­ga­teurs, de cette haute tra­hi­son. C’était pour­tant le rôle de l’État de faire res­pec­ter la zone d’exclusion mari­time et l’intégrité du ter­ri­toire natio­nal. Ainsi que d’assurer la sécu­ri­té des Français. L’État dis­pose pour ce faire de tous les moyens : armées, douanes, police, etc. On peut au pas­sage s’étonner qu’aucun des membres, notam­ment les plus hauts gra­dés, de ces ins­ti­tu­tions n’aient une seul seconde réflé­chi à la notion d’ordre illé­gal, avant d’appliquer ser­vi­le­ment des déci­sions contre nature et contre l’intérêt national.

Le pois­son pour­rit par la tête, dit le pro­verbe chi­nois. Alors on aurait pu espé­rer, face à cette défaillance du Pouvoir en place, une réac­tion de sub­sti­tu­tion de la part des par­tis poli­tiques dits d’opposition. Lesquels sont par­ti­cu­liè­re­ment bien pré­sents dans le Var, au point d’y être majo­ri­taires toutes ten­dances confon­dues. Qu’ont-ils dit ? Qu’ont-ils fait ? Rien, ou presque. Face à ce nou­vel épi­sode du Camp des saints en direct et en réel, les uns ont pru­dem­ment fait atten­tion à leurs élé­ments de lan­gage, comme une de leurs auto­ri­tés internes le leur a enjoint. D’autres ont déplo­ré du bout des lèvres un affai­blis­se­ment de la France. D’autres encore ont appli­qué la doc­trine « pas de son, pas d’image », consi­dé­rant peut-être que la meilleure façon de ne pas se voir repro­cher d’avoir dit quelque chose, c’est de se taire… Falco aujourd’hui, Chenevard demain, tous les déma­gogues élec­to­ra­listes locaux, les spé­cia­listes de l’équivoque idéo­lo­gique, les contor­sion­nistes du retour­ne­ment de veste, tous ont encore de beaux jours devant eux au bord de notre belle rade.

« Ici tout est dif­fé­rent » est une devise de notre Rugby-Club Toulonnais, dont la ville, mais aus­si toute la région, est fière. À juste titre. LR-RN-Reconquête, vous n’avez rien fait pour défendre les Toulonnais et la France. Ou presque rien. Les Français vous juge­ront au niveau natio­nal. À Toulon « tout est dif­fé­rent » en effet : lorsque vous vien­drez à l’avenir sol­li­ci­ter leurs suf­frages, les élec­teurs risquent fort de ne rien faire. Ou presque rien.

Marc Desgorces-Roumilhac