Le capitaine Juving-Brunet en détention à La Farlède

Le capi­taine Alexandre Juving-Brunet est bien connu des patriotes. Il fut très actif en 2022 pour sen­si­bi­li­ser le Peuple via un tour de France de pré­sen­ta­tion et de mise en place des Comités de Salut du Peuple (CSP). La mise en place de ce réseau de rési­lience et de résis­tance s’apparente au réseau Solaris en fédé­rant les com­pé­tences locales et orga­nise un réseau sen­sé faire face à une future démis­sion et inac­tion des pou­voirs publics. Cependant Alexandre Juving-Brunet va plus loin en pro­po­sant une mon­naie appe­lée à rem­pla­cer l’Euro et qui est le Franc Libre.

Son pro­jet pour la France est éga­le­ment, via les CSP, de mettre en avant des citoyens dés­in­té­res­sés du Pouvoir, mais sou­cieux de por­ter haut les inté­rêts des Français et de finir par être leurs repré­sen­tants dans une nou­velle chambre des députés !

Son pro­jet est de nature poli­tique natio­nale et non plus locale comme l’est Solaris .

De même le Franc Libre doit être une mon­naie natio­nale et re-fédé­rante alors que la June (mon­naie du réseau Solaris) est valide en local uni­que­ment, vu qu’elle n’a pas la même valeur d’une ville à l’autre…

Bien sûr mon­sieur Juving-Brunet a été mis en garde à vue puis en déten­tion à la pri­son La Farlède à Toulon pour escro­que­rie en bande organisée…

Et il est bien sûr taxé de com­plo­tiste, faux mon­nayeur, escroc et j’en passe…

Et il a déjà mis en place une Banque de France Libre,

Une fon­cière Financière Libre pour rache­ter des actifs pro­duc­tifs en faillite (ferme, arti­sa­nat, PME…) afin de consti­tuer un réseau éco­no­mique parallèle.

Plus tard le pro­jet doit recons­truire une France libre déga­gée des inté­rêts étran­gers quels qu’ils soient ; ins­truc­tion, san­té, jus­tice, police, armée… Bref une nou­velle France au ser­vice des Français !

J’ai per­son­nel­le­ment sous­cris à son pro­jet (CSP et compte Franc Libre) qui me semble le plus abou­ti même si il est très auda­cieux… mais bon par les temps qui courent, sans audace on n’arrivera à rien.

Je ne pense pas du tout que c’est un escroc car son pro­jet n’est pas du tout caché et ses réunions d’information étaient ouvertes à tous, et cha­cun est libre d’adhérer ou pas, et libre de le suivre de près ou de loin. Tout son pro­jet peut être sui­vi sur inter­net (Comité de Salut du Peuple, Franc Libre, Alexandre Juving-Brunet) et sur Youtube.

La démarche libre et auda­cieuse de Juving-Brunet fait peur au Pouvoir, je sup­pose, bien qu’on ne soit pas trop nom­breux encore à le suivre…

Le gou­ver­ne­ment met­tra t‑il en pri­son toutes les per­sonnes qui « mettent des bâtons dans les roues » de nos diri­geants incapables ?

A.D.