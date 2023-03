Dimanche 12 mars 2023

Entre les éco­los et LGBT, il y a tou­jours une occa­sion de rigo­ler…

La der­nière his­toire drôle se passe dans le très fré­quen­té Prospect Center à Hull, dans l’East Yorkshire en Angleterre. Des tra­vaux y étaient en cours dans les toi­lettes pour hommes, qui de ce fait étaient inuti­li­sables. Pour dis­sua­der les hommes d’u­ti­li­ser les toi­lettes pour dames, le centre com­mer­cial avait pla­cé des pan­cartes infor­mant tex­tuel­le­ment :

« Hey, ces toi­lettes sont uni­que­ment réser­vées aux femmes », avec le mot “uni­que­ment” sou­li­gné.

Cela a pro­fon­dé­ment bles­sé le lob­by LGBT qui s’est plaint à la direc­tion, esti­mant que les per­sonnes trans étaient vic­times… de la « police des toi­lettes ». Et que croyez-vous qu’il arri­va ? La direc­tion prit la déci­sion de sup­pri­mer les pan­cartes.

Mais l’é­pi­sode n’est pas fini, et laisse augu­rer de futures réac­tions inté­res­santes. Les autres clientes ont à leur tour expri­mé leur légi­time indi­gna­tion expli­quant que le pan­neau était là pour s’assurer que les femmes uti­li­sant les toi­lettes pour femmes ne se sentent pas en dan­ger ou mal à l’aise par les hommes entrant dans les toi­lettes, et que de ce fait, il devait être repla­cé. Comme a décla­ré l’une d’elles :

« Je res­pecte le droit de cha­cun d’être qui il veut être. Mais je crois que beau­coup de femmes recon­naî­tront cela comme un autre exemple des droits des femmes qui sont bafoués en faveur d’une petite com­mu­nau­té repré­sen­tant les per­sonnes trans et non binaires. Pour une per­sonne qui s’est plainte, com­bien de femmes se sen­taient plus à l’aise avec un tel pan­neau en place ? »

Finira t‑on par faire taire ces lob­bys ultra-mino­ri­taires qui, par la ter­reur, tentent d’im­po­ser leur mode de vie débile à la majo­ri­té humaine ?

Lundi 13 mars 2023

Comme le montrent tous les jours des vidéos sur les réseaux sociaux, ou même dans les jour­naux télé­vi­sés, les rats pul­lulent à Paris, ce n’est pas une nou­veau­té, mais la situa­tion s’est lar­ge­ment aggra­vée avec la grève des ramas­seurs de pou­belles…

L’escalier d’en­trée d’une crèche pari­sienne a ain­si été fil­mé, grouillant de ron­geurs.

Pour l’ins­tant cela ne semble guère effrayer la muni­ci­pa­li­té, l’ad­jointe d’Anne Hidalgo à la san­té publique, l’é­co­lo­giste Anne Souyrys, ayant décla­ré qu’il n’exis­tait « pas de risque sani­taire », tout en concé­dant que leur pré­sence posait un pro­blème de « confort et de qua­li­té de vie ». Ses petits sur­mu­lots semblent donc ne pas être mal­ve­nus dans la capi­tale.

À noter que si la pro­li­fé­ra­tion des ron­geurs était déjà bien actée dans cer­tains arron­dis­se­ments, leur pré­sence dans les riches quar­tiers de l’ouest risque bien cepen­dant d’é­mou­voir une popu­la­tion bobo, qui, elle, aura sûre­ment plus d’im­pact sur la muni­ci­pa­li­té.

Macron, qui ne voit pas les rats de Paris, a les yeux de Chimène pour la Seine. Il envi­sage désor­mais de la rendre apte à la nata­tion pour les JO de 2024(note).

On rêve d’une épreuve de nata­tion syn­chro­ni­sée en couple, ou le Président et la maire de Paris, vise­raient ensemble, dans un magni­fique bal­let aqua­tique, une médaille d’or…

Mardi 14 mars 2023

Comme la Suisse n’en­tend pas voir ses arme­ments réuti­li­sés ailleurs, à com­men­cer sur le sol ukrai­nien, Berne a l’in­ten­tion de se débar­ras­ser pro­chai­ne­ment de 60 sys­tèmes de défense sol-air Rapier. Ces bat­te­ries anti­aé­riennes datant des années 1960, avaient été rache­tées aux bri­tan­niques après la guerre des Malouines.

Elles ont été moder­ni­sées à plu­sieurs reprises, avant d’être déclas­sées et décla­rées inaptes au ser­vice fin 2022. Il s’a­git main­te­nant de les mettre au rebut.

La Suisse ne compte pas déro­ger à son prin­cipe de neu­tra­li­té, et les armes en sa pos­ses­sion ne seront pas envoyées en Ukraine, mais mises hors ser­vice. C’est le cas éga­le­ment pour des chars d’infanterie M113 ou encore des canons d’artillerie de type M109.

La confé­dé­ra­tion a d’ailleurs inter­dit à l’Allemagne d’en­voyer à Kiev des muni­tions de fabri­ca­tion suisse des­ti­nées aux blin­dés de défense anti­aé­rienne Gepard.

Alain Berset, le pré­sident de la Confédération suisse, a rap­pe­lé son hos­ti­li­té à la « fré­né­sie guer­rière » qui a cours selon lui « dans cer­tains milieux ». Rappelons que la Suisse ne fait pas par­tie de l’UE.

Mercredi 15 mars 2023

Coupure de cou­rant pen­dant une heure à la pré­fec­ture des Alpes mari­times, la CGT montre les dents contre la réforme des retraites.

À la manière d’un groupe de gamins de CM2, les mili­tants scan­daient à l’ex­té­rieur : « Monsieur le pré­fet, si tu n’ouvres pas, il va faire tout noir chez toi »

Une action simi­laire de « mise en sobrié­té éner­gé­tique » (j’aime bien la for­mule) avait déjà eu lieu la veille contre l’aé­ro­drome de Cannes-Mandelieu.

Enedis devrait por­ter plainte contre cette cou­pure qua­li­fiée d’« acte illégal ».

Jeudi 16 mars 2023

Mardi, deux SU-27 de l’armée de l’Air russe ont ten­té d’intercepter un drone MQ‑9 Reaper états-unien. Ils auraient ver­sé du car­bu­rant sur le drone, ce qui a entraî­né une perte de contrôle de l’ap­pa­reil par le com­man­de­ment des Forces US pour l’Europe. Selon la par­tie états-unienne, ils auraient aus­si heur­té l’hélice du MQ‑9, ce que la par­tie russe dément. Les opé­ra­teurs US en Roumanie ont donc détruit le drone en vol.

Les deux armées états-unienne et russe recherchent, l’une et l’autre, les débris du drone espion. Moscou vou­drait bien récu­pé­rer l’enregistrement des don­nées de vol, pré­ci­sant que l’ap­pa­reil volait sans trans­pon­deur (émet­teur per­met­tant d’i­den­ti­fier l’ap­pa­reil). Il se situait à la fron­tière russe et d’a­près Moscou, cher­chait à col­lec­ter des infor­ma­tions sur des cibles en Russie et les trans­mettre à l’armée ukrai­nienne.

Les semaines pré­cé­dentes, un groupe ukrai­nien par­ti­cu­liè­re­ment bien ren­sei­gné avait opé­ré de graves sabo­tages en Russie, comme l’a­vait recon­nu un des offi­ciers fait prisonnier.t jamais à court de surprises…