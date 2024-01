Calibrage à l’école dès 3 ans

Juillet 2019, pas­sé inaper­çu pen­dant les vacances sco­laires, c’est Jean-Michel Blanquer, le macro­niste ministre de la Rééducation natio­nale, qui a ren­du l’école obli­ga­toire à par­tir de trois ans (au lieu de six ans auparavant).

Avec Macron, son chef de tout, ces deux répu­bli­cains jus­qu’au bout des ongles ont fait de la sur­en­chère à Jules Ferry et à Ferdinand Buisson, lui qui décla­rait il y a un siècle :

« Pour faire un répu­bli­cain, il faut prendre l’être humain si petit et si humble qu’il soit… »

Formule reprise par Macron à la céré­mo­nie d’hom­mage à Samuel Paty(1). Dès les pre­miers pas, sor­ti du ber­ceau, à trois ans… Allez hop ! Directement du petit pot Blédina à la cour de récré !



Là, on peut pen­ser que ces deux com­pères pro­pa­gan­distes n’ont pas enten­du ce Ferdinand Buisson jus­qu’au bout :

- « … et lui don­ner l’idée qu’il faut pen­ser par lui-même, qu’il ne doit ni foi, ni obéis­sance à per­sonne, que c’est à lui de cher­cher la véri­té et non pas à la rece­voir toute faite d’un maître, d’un direc­teur, d’un chef, quel qu’il soit.«

Quel far­ceur ce Buisson ! Voilà du « En Même Temps » qui rap­pelle le « Ni dieu ni maître » de l’a­nar­chiste Louis-Auguste Blanqui.

On peut pen­ser que nos ambian­ceurs des ban­lieues et autres ter­ro­ristes n’au­raient pas mar­ty­ri­sé la France s’ils avaient com­men­cé à user leurs sarouels sur les bancs de l’é­cole dès trois ans.

Dans ses vœux pour 2024, ambiance Nuit des morts vivants(2), Macron, le Premier Président qui a tout réus­si, a plu­sieurs fois rap­pe­lé son obses­sion com­pul­sive qu’il vou­lait FAIRE DES RÉPUBLICAINS ! Il ne pense qu’à ça. De la République ! Encore de la ripou­blik ! Toujours de la Raie publique, jus­qu’à la nausée.