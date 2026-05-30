Ces deux démarches, por­tées par des élus éti­que­tés « extrême droite » (UDR, alliés du RN), ren­contrent un écho réel auprès d’une opi­nion publique excé­dée par le gas­pillage de l’argent public.

Les obstacles rencontrés

Ces ini­tia­tives ont déclenche un tir de bar­rage de la Police de la Pensée.

Pour Éric Ciotti, l’équipe d’Estrosi a ripos­té par un « bilan noir » et des accu­sa­tions de com­mu­ni­ca­tion poli­ti­cienne. Ciotti a lan­cé un ulti­ma­tum à son pré­dé­ces­seur pour jus­ti­fier plus de 300 000 € de frais de repré­sen­ta­tion, avec menace de sai­sine de la jus­tice.

Polémiques sur la sup­pres­sion de sub­ven­tions cultu­relles et spor­tives : Ciotti est accu­sé de « cure d’austérité » brutale.

Pour Charles Alloncle, les audi­tions se sont dérou­lées sous haute ten­sion :

• refus de témoi­gner,

• réten­tion de docu­ments,

• pres­sions.

Le rap­port a été qua­li­fié de « à charge », de « scan­da­leux » ou de « pro­jet de ruine du ser­vice public » par la gauche, les syn­di­cats et la direc­tion de France Télévisions. Une plainte pour « prise illé­gale d’intérêts » et « tra­fic d’influence » a même été dépo­sée contre lui (par l’association AC!! Anti-Corruption, en lien avec des ques­tions sug­gé­rées par Lagardère News) juste avant la publi­ca­tion – qu’il qua­li­fie de diversion.

Le piège dialectique

C’est là que la contra­dic­tion devient savou­reuse.

La stra­té­gie domi­nante consiste à dis­cré­di­ter par l’étiquette (« extrême droite = dan­ger fas­ciste, non cré­dible ») et à refu­ser le débat de fond sur la dette, la gabe­gie admi­nis­tra­tive ou l’impartialité des médias finan­cés par l’impôt.

Or, quand ce sont pré­ci­sé­ment ces « infré­quen­tables » qui sortent les dos­siers, dévoilent les notes de frais, les contrats opaques et les dérives bud­gé­taires, que reste-t-il du dis­cours ? La Bien Pensance se retrouve coin­cée :

• soit elle recon­naît la légi­ti­mi­té des cri­tiques (et donc la cré­di­bi­li­té de ceux qu’elle a dia­bo­li­sés),

• soit elle défend les tur­pi­tudes d’une classe diri­geante qu’elle pré­tend mora­le­ment supé­rieure.

Dans les deux cas, elle perd.