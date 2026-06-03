Un sérieux revers pour la diplomatie française en Russie
Xavier Moreau élu conseiller des Français de l’étranger
Dans un scrutin discret mais hautement symbolique, Xavier Moreau a été élu, avec sa liste « Patriotes Français en Russie-Biélorussie », conseiller des Français de l’étranger pour la circonscription Russie-Biélorussie lors des élections des 30 et 31 mai 2026. Sa liste arrive en tête et obtient deux sièges sur trois.
Pour le pouvoir macroniste, c’est un camouflet cinglant.
Qui est Xavier Moreau ?
Ancien saint-cyrien, officier parachutiste, diplômé en histoire des relations internationales à la Sorbonne, Xavier Moreau incarne le parcours d’un homme d’expérience et de terrain.
Installé en Russie depuis plus de vingt ans, marié à une Russe, père de cinq enfants, il y a développé des activités entrepreneuriales tout en devenant un analyste géopolitique reconnu.
Il dirige par ailleurs le site stratpol.com, l’un des médias indépendants français les plus suivis sur les questions internationales, qui propose une analyse réaliste et documentée des conflits en cours, loin de la doxa médiatique parisienne.
Ses ouvrages ont marqué les esprits :
|Un best-seller décapant et salvateur (2021)
|Un livre prémonitoire (2015)
|Un livre qui dérange parce qu’il colle à la réalité du terrain (2024)
Xavier Moreau n’a jamais caché ses analyses pro-russes, fondées sur une connaissance intime du pays et des rapports de force. C’est précisément cette liberté de pensée qui lui a valu d’être ignoblement sanctionné par l’Union européenne fin 2025 : gel des avoirs, interdiction de voyager en Europe. Des mesures discriminatoires et liberticides prises sans jugement, contre un citoyen français qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
Un bras d’honneur des Français de l’étranger
Malgré ces sanctions destinées à le réduire au silence, les Français inscrits au registre consulaire en Russie et en Biélorussie lui ont massivement accordé leur confiance. Ce vote est bien plus qu’un simple scrutin local : il révèle le rejet profond d’une diplomatie française alignée, dogmatique et déconnectée des réalités.
Le Pouvoir qui pensait avoir éliminé Xavier Moreau de l’équation va désormais devoir composer avec lui. En tant que conseiller des Français de l’étranger (anciennement conseiller consulaire), il siégera au conseil consulaire auprès de l’ambassade de France à Moscou. Il sera consulté sur les questions concrètes qui touchent la vie des expatriés : scolarité, aides sociales, protection des intérêts des Français sur place.
C’est une situation inédite et embarrassante pour le Quai d’Orsay : devoir travailler avec un élu qu’il a tenté d’effacer.
La légitimité démocratique vacille
Ce résultat s’inscrit dans une tendance plus large : lorsque les Français peuvent s’exprimer librement, loin des médias dominants et des pressions parisiennes, ils rejettent massivement la ligne du pouvoir en place. Que ce soit en France métropolitaine ou chez les expatriés, le message est clair : la légitimité démocratique du gouvernement actuel est profondément contestée.
Xavier Moreau, homme de conviction et de résistance, devient le symbole d’une France qui refuse de se taire. Son élection est un revers stratégique pour une diplomatie française qui a choisi la confrontation idéologique plutôt que le réalisme et la défense des intérêts nationaux.
La France officielle va devoir s’habituer à voir siéger, dans ses propres instances consulaires, un élu qui n’a jamais plié face à l’ostracisme. Et c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui croient encore à la démocratie et à la liberté d’expression.
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. »
« On les aura ! »
Il compte pas Gérard DEPARDIEU dans ses rangs des fois ?! C’est sûr que pour les Russophobes congénitaux, et sournois à souhaits, c’est une sacrée QUENELLE, comme les fait si bien gratinées M. DIEUDONNÉ !