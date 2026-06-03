Xavier Moreau élu conseiller des Français de l’étranger

Dans un scru­tin dis­cret mais hau­te­ment sym­bo­lique, Xavier Moreau a été élu, avec sa liste « Patriotes Français en Russie-Biélorussie », conseiller des Français de l’étranger pour la cir­cons­crip­tion Russie-Biélorussie lors des élec­tions des 30 et 31 mai 2026. Sa liste arrive en tête et obtient deux sièges sur trois.

Pour le pou­voir macro­niste, c’est un camou­flet cinglant.

Qui est Xavier Moreau ?

Ancien saint-cyrien, offi­cier para­chu­tiste, diplô­mé en his­toire des rela­tions inter­na­tio­nales à la Sorbonne, Xavier Moreau incarne le par­cours d’un homme d’expérience et de terrain.

Installé en Russie depuis plus de vingt ans, marié à une Russe, père de cinq enfants, il y a déve­lop­pé des acti­vi­tés entre­pre­neu­riales tout en deve­nant un ana­lyste géo­po­li­tique reconnu.

Il dirige par ailleurs le site stratpol.com, l’un des médias indé­pen­dants fran­çais les plus sui­vis sur les ques­tions inter­na­tio­nales, qui pro­pose une ana­lyse réa­liste et docu­men­tée des conflits en cours, loin de la doxa média­tique parisienne.

Ses ouvrages ont mar­qué les esprits :

Un best-sel­ler déca­pant et sal­va­teur (2021) Un livre pré­mo­ni­toire (2015) Un livre qui dérange parce qu’il colle à la réa­li­té du ter­rain (2024)

Xavier Moreau n’a jamais caché ses ana­lyses pro-russes, fon­dées sur une connais­sance intime du pays et des rap­ports de force. C’est pré­ci­sé­ment cette liber­té de pen­sée qui lui a valu d’être igno­ble­ment sanc­tion­né par l’Union euro­péenne fin 2025 : gel des avoirs, inter­dic­tion de voya­ger en Europe. Des mesures dis­cri­mi­na­toires et liber­ti­cides prises sans juge­ment, contre un citoyen fran­çais qui ose dire tout haut ce que beau­coup pensent tout bas.

Un bras d’honneur des Français de l’étranger

Malgré ces sanc­tions des­ti­nées à le réduire au silence, les Français ins­crits au registre consu­laire en Russie et en Biélorussie lui ont mas­si­ve­ment accor­dé leur confiance. Ce vote est bien plus qu’un simple scru­tin local : il révèle le rejet pro­fond d’une diplo­ma­tie fran­çaise ali­gnée, dog­ma­tique et décon­nec­tée des réalités.

Le Pouvoir qui pen­sait avoir éli­mi­né Xavier Moreau de l’équation va désor­mais devoir com­po­ser avec lui. En tant que conseiller des Français de l’étranger (ancien­ne­ment conseiller consu­laire), il sié­ge­ra au conseil consu­laire auprès de l’ambassade de France à Moscou. Il sera consul­té sur les ques­tions concrètes qui touchent la vie des expa­triés : sco­la­ri­té, aides sociales, pro­tec­tion des inté­rêts des Français sur place.

C’est une situa­tion inédite et embar­ras­sante pour le Quai d’Orsay : devoir tra­vailler avec un élu qu’il a ten­té d’effacer.

La légitimité démocratique vacille

Ce résul­tat s’inscrit dans une ten­dance plus large : lorsque les Français peuvent s’exprimer libre­ment, loin des médias domi­nants et des pres­sions pari­siennes, ils rejettent mas­si­ve­ment la ligne du pou­voir en place. Que ce soit en France métro­po­li­taine ou chez les expa­triés, le mes­sage est clair : la légi­ti­mi­té démo­cra­tique du gou­ver­ne­ment actuel est pro­fon­dé­ment contes­tée.

Xavier Moreau, homme de convic­tion et de résis­tance, devient le sym­bole d’une France qui refuse de se taire. Son élec­tion est un revers stra­té­gique pour une diplo­ma­tie fran­çaise qui a choi­si la confron­ta­tion idéo­lo­gique plu­tôt que le réa­lisme et la défense des inté­rêts nationaux.

La France offi­cielle va devoir s’habituer à voir sié­ger, dans ses propres ins­tances consu­laires, un élu qui n’a jamais plié face à l’ostracisme. Et c’est une excel­lente nou­velle pour tous ceux qui croient encore à la démo­cra­tie et à la liber­té d’expression.