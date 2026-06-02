Braves gens, dormez tranquilles : la situation est sous contrôle

C’est la phrase rituelle que les res­pon­sables poli­tiques nous servent à chaque flam­bée de vio­lences urbaines.

Le 31 mai 2026, au len­de­main des graves débor­de­ments qui ont sui­vi la vic­toire du PSG en Ligue des Champions, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez décla­rait : « La situa­tion était glo­ba­le­ment sous contrôle. On a eu évi­dem­ment des débor­de­ments […] qui ont entraî­né des troubles à l’ordre public, voire des vio­lences urbaines, mais qui ont sys­té­ma­ti­que­ment été pris en compte par les forces de l’ordre. »

Plus de 890 inter­pel­la­tions, 178 poli­ciers et gen­darmes bles­sés, des scènes de gué­rilla urbaine, des pillages, des véhi­cules incen­diés et au moins un mort : tout cela serait « glo­ba­le­ment sous contrôle ».