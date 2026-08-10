La fabrique de la haine (suite)

Nous ne connais­sions pas cet indi­vi­du mas­qué jus­qu’a­lors. Mais c’est bien de notre faute car Boro700 dis­pose depuis avril 2025 d’une chaîne sur YouTube :



où il a publié 15 clips. C’est le der­nier clip qui a déclen­ché la réac­tion du maire de Nice car il y est cité. Sans cela Boro700 aurait pu conti­nuer à déver­ser impu­né­ment sa haine. Ce der­nier clip est inti­tu­lé « MRH » en mémoire de Mohamed Merah. Ce clip contient — dans un style très violent — des réfé­rences expli­cites à Mohamed Merah et à d’autres figures d’attentats isla­mistes (Bataclan, Salah Abdeslam, etc.), mais aus­si des menaces et insultes visant Éric Ciotti, Christian Estrosi et leurs com­pagnes, et puis aus­si — tant qu’on y est — des allu­sions dou­teuses à Adolf Hitler(2).

Et ce n’est pas tout.

Ce personnage est toujours masqué et son identité est méthodiquement occultée

Au moment où l’Europe veut impo­ser le contrôle sys­té­ma­tique de l’i­den­ti­té de chaque inter­naute, cet indi­vi­du opère mas­qué sous pseu­do. Bizarre, non ?

Tous les jours des cen­taines de clips sont cen­su­rés. Des ana­lystes de renom sont ban­nis et leurs biens sont gelés. Citons :

• Xavier Moreau, ancien mili­taire, fon­da­teur de Stratpol,

• Jacques Baud, ancien colo­nel de l’armée et agent de ren­sei­gne­ment, ana­lyste stra­té­gique

• Adrien Bocquet, ancien mili­taire également.