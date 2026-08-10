Fabrique haine

La fabrique de la haine (suite)

par | 10 août 2026 | Aucun com­men­taire

Nous ana­ly­sons régu­liè­re­ment dans nos colonnes com­ment la haine est deve­nue un mode opé­ra­toire per­ma­nent de nos diri­geants :
La fabrique de la haine 27 jan­vier 2022.
Pourquoi tant de haine ? Parce-que ! du 18 février 2026.

La haine est à pré­sent par­tout : dans la rue, dans les trans­ports en com­mun, dans les médias, dans ce qui reste de l’ex­pres­sion artis­tique, dans les décla­ra­tions politiques,etc. L’exemple vient d’en haut puisque les dépu­tés en font une démons­tra­tion magis­trale à la tri­bune de l’Assemblée natio­nale, haut lieu de la repré­sen­ta­tion popu­laire. Toute la haine de LFI s’y exhibe sans ver­gogne. Ses dépu­tés s’en amusent tan­dis qu’ils bafouent la bien­séance, mais aus­si le vote des Français.

L’oligarchie se com­plait dans la haine, car elle per­met de divi­ser, et donc de régner. Cela ne date pas de Machiavel

Divide et impera

Divide et impe­ra : déjà les Romains…

Éric Ciotti est l’ob­jet de cette défer­lante de haine car il a rom­pu le « Pacte répu­bli­cain »(1). Mais on reste ici dans une forme de haine banale, presque ins­ti­tu­tion­na­li­sée. Une étape dans la haine — et dans le mau­vais goût — a été fran­chie récem­ment par un rap­peur qui s’est nom­mé Boro700.

Nous ne connais­sions pas cet indi­vi­du mas­qué jus­qu’a­lors. Mais c’est bien de notre faute car Boro700 dis­pose depuis avril 2025 d’une chaîne sur YouTube :

BORO700
où il a publié 15 clips. C’est le der­nier clip qui a déclen­ché la réac­tion du maire de Nice car il y est cité. Sans cela Boro700 aurait pu conti­nuer à déver­ser impu­né­ment sa haine. Ce der­nier clip est inti­tu­lé « MRH » en mémoire de Mohamed Merah. Ce clip contient — dans un style très violent — des réfé­rences expli­cites à Mohamed Merah et à d’autres figures d’attentats isla­mistes (Bataclan, Salah Abdeslam, etc.), mais aus­si des menaces et insultes visant Éric Ciotti, Christian Estrosi et leurs com­pagnes, et puis aus­si — tant qu’on y est — des allu­sions dou­teuses à Adolf Hitler(2).

Et ce n’est pas tout.

Ce personnage est toujours masqué et son identité est méthodiquement occultée

Au moment où l’Europe veut impo­ser le contrôle sys­té­ma­tique de l’i­den­ti­té de chaque inter­naute, cet indi­vi­du opère mas­qué sous pseu­do. Bizarre, non ? Émoticône étonnement

Tous les jours des cen­taines de clips sont cen­su­rés. Des ana­lystes de renom sont ban­nis et leurs biens sont gelés. Citons :
Xavier Moreau, ancien mili­taire, fon­da­teur de Stratpol,
Jacques Baud, ancien colo­nel de l’armée et agent de ren­sei­gne­ment, ana­lyste stra­té­gique
Adrien Bocquet, ancien mili­taire également.

Notre site Nice Provence Info est l’ob­jet d’attaques quo­ti­diennes(3).

La ques­tion qu’il faut se poser est :

Pourquoi ce Boro700 n’a t‑il pas été immédiatement bloqué sur les réseaux dits sociaux ?

Pourquoi donc conti­nue t‑il de déver­ser impu­né­ment depuis un an et demi ses pro­pos vio­lents et racistes ?

Nous tenons ici la preuve que Boro700 dérange moins le Système que n’im­porte quel résis­tant du tableau ci-dessus.

Allons plus loin : Boro700 rend ser­vice au Système car il dif­fuse la haine dont il se nourrit.

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une réa­li­sée par IA.

Les articles du même auteur

Georges Gourdin

Lire dans nos colonnes : Éric Ciotti, vision­naire, brise les cli­vages du 18 mai 2026. La Bien Pensance se déchaîne contre ce maire qui a sor­ti, Christian Estrosi, can­di­dat du Système.

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[Couplet 1]
J’ai pas peur, j’ai pas peur de l’en­fer, le pacte est intact, à part Allah qui peut m’ar­rê­ter
Bataclan, fai­saient les morts, allon­gez-vous, je vais en shoo­ter à l’œil
J’baise la femme à Estrosi et Ciotti, allu­mer sept ter­rasses, on est dans les tran­chées
Les pro­tes­tants se prennent pour la BAC, qui t’a dit de t’imposer sur ma route ?
J’lui ai mis dans le cul comme on l’a mis à ****, soyez pas offus­qués, c’est un fait
J’ai cho­qué mon Dieu et mon vieux, va te faire foutre, mes paroles sont vraies
Munkar, Munkar, dis-moi, dis-moi, est-ce que ces paroles en valent la peine ?
Les djinns qui reviennent, paroles, Sheitan toque à ma porte, ce que m’a dit l’escorte
J’t’ai troué la chatte, tu fais des rap­pels, je lui redis : « T’es con », mais t’es pas débile
Descente en Turquie, refais ton fiak, fais-en un pack, et ensuite on bouge
Gros, entre Satan et moi, connexion élec­trique, j’l’ai vis-ser un à un, j’ai pas eu le trac
Que des comiques, c’est que du toc, il braque, il braque, mais que ils sont broke

[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les camé­ras
Bataclan, je l’ai shoo­ter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaî­né comme un chien de l’en­fer
Dis à ton rap­peur de me lais­ser faire, mal­heur à lui s’il veut pas coopé­rer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler

[Couplet 2]
BNP, call pour des cash, je t’ai dit, mon ave­nir à Bali, je l’ai pré­dit
Bah ouais, déjà sa baise à l’église, appa­rem­ment, ce n’est pas fait pour prê­cher
Cette conne, elle a pas par­lé chi-chi, les calas pas, là-bas, ils sont ché-chés
Je dis­tri­bue des paroles haram, audi­teur en sueur, j’en ai fait un-

[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les camé­ras
Bataclan, je l’ai shoo­ter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaî­né comme un chien de l’en­fer
Dis à ton rap­peur de me lais­ser faire, mal­heur à lui s’il veut pas coopé­rer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les camé­ras
Bataclan, je l’ai shoo­ter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaî­né comme un chien de l’en­fer
Dis à ton rap­peur de me lais­ser faire, mal­heur à lui s’il veut pas coopé­rer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler.

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Une attaque par­ti­cu­liè­re­ment vio­lente a réus­si à neu­tra­li­ser notre site, hier dimanche 8 août 2026 pen­dant quelques heures.
« Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. »

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