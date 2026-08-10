La fabrique de la haine (suite)
Nous analysons régulièrement dans nos colonnes comment la haine est devenue un mode opératoire permanent de nos dirigeants :
• La fabrique de la haine 27 janvier 2022.
• Pourquoi tant de haine ? Parce-que ! du 18 février 2026.
La haine est à présent partout : dans la rue, dans les transports en commun, dans les médias, dans ce qui reste de l’expression artistique, dans les déclarations politiques,etc. L’exemple vient d’en haut puisque les députés en font une démonstration magistrale à la tribune de l’Assemblée nationale, haut lieu de la représentation populaire. Toute la haine de LFI s’y exhibe sans vergogne. Ses députés s’en amusent tandis qu’ils bafouent la bienséance, mais aussi le vote des Français.
L’oligarchie se complait dans la haine, car elle permet de diviser, et donc de régner. Cela ne date pas de Machiavel.
Éric Ciotti est l’objet de cette déferlante de haine car il a rompu le « Pacte républicain »(1). Mais on reste ici dans une forme de haine banale, presque institutionnalisée. Une étape dans la haine — et dans le mauvais goût — a été franchie récemment par un rappeur qui s’est nommé Boro700.
Propos de haine, antisémitisme, apologie du terrorisme, menace contre mes proches… Dans un titre qui dépasse bientôt le million d’écoutes sur les plateformes de streaming, le rappeur Boro700 a dépassé toutes les limites morales.— Eric Ciotti (@eciotti) August 6, 2026
J’ai saisi le procureur de la République.…
Nous ne connaissions pas cet individu masqué jusqu’alors. Mais c’est bien de notre faute car Boro700 dispose depuis avril 2025 d’une chaîne sur YouTube :
où il a publié 15 clips. C’est le dernier clip qui a déclenché la réaction du maire de Nice car il y est cité. Sans cela Boro700 aurait pu continuer à déverser impunément sa haine. Ce dernier clip est intitulé « MRH » en mémoire de Mohamed Merah. Ce clip contient — dans un style très violent — des références explicites à Mohamed Merah et à d’autres figures d’attentats islamistes (Bataclan, Salah Abdeslam, etc.), mais aussi des menaces et insultes visant Éric Ciotti, Christian Estrosi et leurs compagnes, et puis aussi — tant qu’on y est — des allusions douteuses à Adolf Hitler(2).
Et ce n’est pas tout.
Ce personnage est toujours masqué et son identité est méthodiquement occultée
Au moment où l’Europe veut imposer le contrôle systématique de l’identité de chaque internaute, cet individu opère masqué sous pseudo. Bizarre, non ?
Tous les jours des centaines de clips sont censurés. Des analystes de renom sont bannis et leurs biens sont gelés. Citons :
• Xavier Moreau, ancien militaire, fondateur de Stratpol,
• Jacques Baud, ancien colonel de l’armée et agent de renseignement, analyste stratégique
• Adrien Bocquet, ancien militaire également.
Notre site Nice Provence Info est l’objet d’attaques quotidiennes(3).
La question qu’il faut se poser est :
Pourquoi ce Boro700 n’a t‑il pas été immédiatement bloqué sur les réseaux dits sociaux ?
Pourquoi donc continue t‑il de déverser impunément depuis un an et demi ses propos violents et racistes ?
Nous tenons ici la preuve que Boro700 dérange moins le Système que n’importe quel résistant du tableau ci-dessus.
Allons plus loin : Boro700 rend service au Système car il diffuse la haine dont il se nourrit.
[NDLR] Notre illustration à la une réalisée par IA.
Les articles du même auteur
Lire dans nos colonnes : Éric Ciotti, visionnaire, brise les clivages du 18 mai 2026. La Bien Pensance se déchaîne contre ce maire qui a sorti, Christian Estrosi, candidat du Système.
[Couplet 1]
J’ai pas peur, j’ai pas peur de l’enfer, le pacte est intact, à part Allah qui peut m’arrêter
Bataclan, faisaient les morts, allongez-vous, je vais en shooter à l’œil
J’baise la femme à Estrosi et Ciotti, allumer sept terrasses, on est dans les tranchées
Les protestants se prennent pour la BAC, qui t’a dit de t’imposer sur ma route ?
J’lui ai mis dans le cul comme on l’a mis à ****, soyez pas offusqués, c’est un fait
J’ai choqué mon Dieu et mon vieux, va te faire foutre, mes paroles sont vraies
Munkar, Munkar, dis-moi, dis-moi, est-ce que ces paroles en valent la peine ?
Les djinns qui reviennent, paroles, Sheitan toque à ma porte, ce que m’a dit l’escorte
J’t’ai troué la chatte, tu fais des rappels, je lui redis : « T’es con », mais t’es pas débile
Descente en Turquie, refais ton fiak, fais-en un pack, et ensuite on bouge
Gros, entre Satan et moi, connexion électrique, j’l’ai vis-ser un à un, j’ai pas eu le trac
Que des comiques, c’est que du toc, il braque, il braque, mais que ils sont broke
[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler
[Couplet 2]
BNP, call pour des cash, je t’ai dit, mon avenir à Bali, je l’ai prédit
Bah ouais, déjà sa baise à l’église, apparemment, ce n’est pas fait pour prêcher
Cette conne, elle a pas parlé chi-chi, les calas pas, là-bas, ils sont ché-chés
Je distribue des paroles haram, auditeur en sueur, j’en ai fait un-
[Refrain]
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler
À la Mohamed Merah, v‑esqui” les caméras
Bataclan, je l’ai shooter à l’œil, chasse à l’homme, Salah Abdeslam
Gros, en enfer, ma tête a une prime, j’suis déchaîné comme un chien de l’enfer
Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s’il veut pas coopérer, gros, j’le ferai une Adolf Hitler.
Une attaque particulièrement violente a réussi à neutraliser notre site, hier dimanche 8 août 2026 pendant quelques heures.
« Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. »
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