Douche froide pour le préfet !
L’une des toutes premières décisions du très macroniste préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Marie Girier(1), fut de convoquer le maire d’Antibes, Jean Leonetti, pour lui rappeler « qu’il faudra respecter la règle ». Celui-ci avait annoncé qu’il ne fermerait pas les douches de plages(2).
Résultat ? Antibes, Nice, Cagnes-sur-Mer, Mandelieu et d’autres communes continuent d’ouvrir leurs douches de plage.
Une belle douche froide… pour le représentant de l’État.
On se souvient : le 25 juillet, nouvel arrêté sécheresse. Fermeture obligatoire des douches de plage dans les communes en alerte renforcée. Antibes, fidèle à sa ligne de l’année dernière (et des années précédentes), a refusé. Raisons sanitaires, hygiène basique, consommation dérisoire (moins de 1 % de l’eau de la ville, boutons poussoirs limitant le débit). Jean Leonetti a tenu bon.
Le préfet Girier, nommé le 9 juillet, a pris ses fonctions le 27. Dès le premier jour, il sort les muscles : « Il va falloir que tout le monde fasse un effort et à commencer par respecter la règle. » Et d’annoncer qu’il rencontrera le maire d’Antibes « la semaine prochaine ». L’autorité, l’ordre, la République… On connaît la chanson. Sauf que… aujourd’hui, d’après Nice-Matin, les douches rincent toujours à :
• Antibes : ouvertes, comme annoncé, mais aussi
• Cagnes-sur-Mer : ouvertes aussi (cas particulier technique : l’eau vient du bassin du Loup, placé seulement en alerte, pas en crise),
• Nice : toujours opérationnelles sur plusieurs plages (Sainte-Hélène et d’autres),
• Mandelieu : le maire Sébastien Leroy se jette à l’eau et critique ouvertement la décision préfectorale :
« Plutôt que d’imposer chaque année des interdictions symboliques à l’impact très limité, comme les douches de plage dont la consommation est purement anecdotique, il serait bien plus judicieux, stratégique et responsable de cesser de freiner nos projets de réutilisation des eaux usées traitées. »
• Cannes joue le En Même Temps : la mairie fermera les douches de plage tout en attaquant la « décision absurde » du préfet.
Notre lecteur Léon nous écrit(3) :
À Nice on peut se baigner dans la mer sans dépenser un sou. Sur 5 plages il y a des cordes pour remonter sur la plage, il y a des douches à proximité, il y a même à partir du mois de juillet des toilettes gratuites. Il y a des postes de secours sur toutes les plages.
Le Préfet nouvellement arrivé a retransmis une circulaire ministérielle.
À Nice, Sainte Hélène, la douche fonctionne toujours.
Les plus importantes communes du littoral entendent plus volontiers leurs électeurs que les injonctions de l’Administration. Le camouflet est flagrant. On ne peut s’empêcher de sourire. Le « missi dominici » macroniste arrive avec la mission implicite de « cadrer » les collectivités locales rebelles. Et voilà qu’il se prend une douche froide dès les premiers jours. Les maires, eux, semblent avoir compris ce que le préfet feint d’ignorer : les douches de plage ne résoudront pas les problèmes d’eau. L’évaporation d’une seule piscine en consomme plus qu’une douche. Les fuites des réseaux, encore davantage. Et les climatisations… n’en parlons pas !
Comme nous l’écrivions déjà le 26 juillet (et en 2025, et en 2023), fermer les douches de plage est une mesure anti-sociale, purement symbolique, qui vise les baigneurs modestes tout en laissant tranquilles les gros consommateurs. Antibes s’est mouillée et l’a dit clairement. Nice, Cagnes-sur-Mer, Mandelieu appuient.
Monsieur le Préfet voulait montrer qu’il commandait. « C’est moi l’chef ! » pensait-il à l’instar de son mentor. Les maires lui ont gentiment répondu : « On se douche quand même ». Une leçon de pragmatisme local face à l’autoritarisme parisien recyclé. On en reparlera sans doute après la « rencontre » du préfet avec Jean Leonetti. En attendant le premier fonctionnaire du département doit pester au bord de sa piscine, tandis les baigneurs sans piscine, peuvent continuer de se baigner dans la Grande Bleue.
[NDLR] Illustration à la une réalisée par IA
Lire dans nos colonnes : Un préfet macroniste pour contrer les économies niçoises du 2 juillet 2026
Lire dans nos colonnes : Le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas baigné souvent dans la mer du 26 juillet 2026
Lire dans les commentaires de notre article : Le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas baigné souvent dans la mer du 26 juillet 2026
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