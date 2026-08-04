Douche froide pour le préfet !

Les plus impor­tantes com­munes du lit­to­ral entendent plus volon­tiers leurs élec­teurs que les injonc­tions de l’Administration. Le camou­flet est fla­grant. On ne peut s’empêcher de sou­rire. Le « mis­si domi­ni­ci » macro­niste arrive avec la mis­sion impli­cite de « cadrer » les col­lec­ti­vi­tés locales rebelles. Et voi­là qu’il se prend une douche froide dès les pre­miers jours. Les maires, eux, semblent avoir com­pris ce que le pré­fet feint d’ignorer : les douches de plage ne résou­dront pas les pro­blèmes d’eau. L’évaporation d’une seule pis­cine en consomme plus qu’une douche. Les fuites des réseaux, encore davan­tage. Et les cli­ma­ti­sa­tions… n’en par­lons pas !

Comme nous l’écrivions déjà le 26 juillet (et en 2025, et en 2023), fer­mer les douches de plage est une mesure anti-sociale, pure­ment sym­bo­lique, qui vise les bai­gneurs modestes tout en lais­sant tran­quilles les gros consom­ma­teurs. Antibes s’est mouillée et l’a dit clai­re­ment. Nice, Cagnes-sur-Mer, Mandelieu appuient.

Monsieur le Préfet vou­lait mon­trer qu’il com­man­dait. « C’est moi l’chef ! » pen­sait-il à l’ins­tar de son men­tor. Les maires lui ont gen­ti­ment répon­du : « On se douche quand même ». Une leçon de prag­ma­tisme local face à l’autoritarisme pari­sien recy­clé. On en repar­le­ra sans doute après la « ren­contre » du pré­fet avec Jean Leonetti. En atten­dant le pre­mier fonc­tion­naire du dépar­te­ment doit pes­ter au bord de sa pis­cine, tan­dis les bai­gneurs sans pis­cine, peuvent conti­nuer de se bai­gner dans la Grande Bleue.

[NDLR] Illustration à la une réa­li­sée par IA