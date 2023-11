Les produits à base d’insectes dans les Biocoop et les magasins bio

Bonjour,

Si vous ne m’avez pas beau­coup enten­du ces der­nières semaines, c’est parce que la rédac­tion de Réponses Bio a déci­dé de mener une inves­ti­ga­tion sys­té­mique sur l’activité d’une des bio­tech­no­lo­gies fran­çaises les plus en vogue depuis trois ans.

Pilotée par McKinsey, finan­cée par les plus impor­tants lob­bies de l’agroalimentaire et de l’agriculture chi­mique des États-Unis, la licorne fran­çaise se his­sant au niveau mon­dial pré­pare un plan machia­vé­lique pour vous faire man­ger des insectes, ain­si que leur conte­nu, par tous les biais pos­sibles et imaginables.

De l’alimentation des éle­vages, en pas­sant par les pro­duits phar­ma­ceu­tiques, jusqu’à l’ajout de farines et huiles à base de mouches sol­dats noires dans un nombre incal­cu­lable de den­rées… il vous faut atten­ti­ve­ment lire cet article, à défaut, il est pro­bable que cet hiver vous consom­miez à votre insu un ou plu­sieurs ali­ments en contenant.

Je vous explique tout de l’autre côté de ce lien.

J’y déroule une inves­ti­ga­tion met­tant en lumière un com­plot digne d’un roman kaf­kaïen revi­si­té par George Orwell, que je vous invite à ne man­quer sous aucun prétexte.

Sans vou­loir abu­ser de votre temps, j’attends votre avis en fin d’article.

Bien à vous,

Jean-Baptiste Loin