Nous avons tenu 10 ans

Il y a tout juste 10 ans nais­sait Nice Provence Info. À ce titre nous sommes bien le pre­mier site régio­nal de réin­for­ma­tion et d’é­veil des consciences.

Il y a dix ans, le mot « réin­for­mer » était un néo­lo­gisme que beau­coup de Français ne com­pre­naient pas encore.

Nice Provence Info a tenu 10 ans en s’ap­puyant sur le béné­vo­lat de ses contri­bu­teurs et les dons des lec­teurs.

En 10 ans ce sont des mil­liers d’ar­ticles de qua­li­té qui ont contri­bué à l’é­veil des consciences de mil­liers de lec­teurs. Toujours nous avons eu une lon­gueur d’a­vance : pan­dé­mie fabri­quée dans le but d’empoisonner et de pucer tout le monde, Gilets Jaunes, wokisme, guerre en Ukraine, etc.

En 10 ans Nice Provence Info a été consulté plus de 10 millions de fois

Nous avons affron­té plu­sieurs tem­pêtes dont l’ef­fa­ce­ment com­plet mal­veillant de notre site et de ses sau­ve­gardes par notre ancien héber­geur. Rien ne nous a anéantis.

Aujourd’hui les choses ont bien changé

La presse alter­na­tive s’est consi­dé­ra­ble­ment déve­lop­pée mal­gré les obs­tacles de la police média­tique. Plusieurs sites de réin­for­ma­tion(note 1) ani­més par de jeunes édi­to­ria­listes cou­ra­geux et talen­tueux ont atteint une taille natio­nale et « font des scores » à faire pâlir la presse sub­ven­tion­née.

Il est deve­nu impos­sible à Nice Provence Info de main­te­nir ce rythme de pro­duc­tion et de gar­der une forte spé­ci­fi­ci­té. Nous le mesu­rons à l’é­ro­sion iné­luc­table de nos lec­teurs et des… dons. Il est deve­nu dif­fi­cile aus­si de main­te­nir des com­pé­tences tech­niques avan­cées dans un envi­ron­ne­ment en évo­lu­tion per­ma­nente accé­lé­rée. C’est ain­si. Nous le vivons sans aucune amer­tume car nous avons mon­tré la voie. Il est temps pour nous, qui avons tous pris 10 ans de plus, d’en­vi­sa­ger notre action de Résistance sous d’autres formes.

En outre cha­cun de nous est à pré­sent sub­mer­gé par un déluge d’in­for­ma­tions redon­dantes sans aucune valeur ajou­tée, ce que nous dénon­cions en novembre 2020(note 2). Nous ne pra­ti­quons pas le « copier-col­ler ». Les sites d’in­for­ma­tions et de réin­for­ma­tion se mul­ti­plient et nous ne sou­hai­tons pas par­ti­ci­per à ce rabâ­chage enva­his­sant et lénifiant.

Le site restera en ligne et proposera toujours ses presque 2 000 articles, mais nous nous retirons de la pression du quotidien

Beaucoup de nos ana­lyses sont intem­pes­tives. Nous le voyons bien aux consul­ta­tions de nos lec­teurs : les articles anciens sont tou­jours per­ti­nents et conti­nuent d’être lus chaque jour.

Notre der­nier article porte sur la manière de voir l’a­ve­nir : il est fou­tu ou il est radieux ?(note 3). Dorénavant nous avan­ce­rons dans cette direc­tion pour vous pré­pa­rer au monde nou­veau qui se des­sine et ne sera pas celui qui est concoc­té à Davos, Washington et Bruxelles.

Dorénavant notre lettre hebdomadaire ne sera plus hebdomadaire

Elle trai­te­ra ponc­tuel­le­ment d’un seul thème, de manière appro­fon­die. Elle s’ef­for­ce­ra de vous appor­ter les bagages pour tra­ver­ser la tour­mente et rebâ­tir un monde nou­veau où l’Amour sera roi.

Merci de votre attention.

N’ayez pas de cha­grin ! Tenez bon !

Georges Gourdin