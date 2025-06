Malgré l’in­jonc­tion du pré­fet des Alpes Maritimes, Christian Estrosi refuse d’ô­ter les dra­peaux israé­liens qui pavoisent l’Hôtel de Ville de Nice. Il avance : « J’ai pris des enga­ge­ments face aux Niçois et je main­tien­drai ce geste sym­bo­lique tant qu’il res­te­ra des otages du Hamas à Gaza. » Nous n’é­chap­pons pas à la lita­nie incon­tour­nable de la Bien Pensanc : « Je conti­nue­rai jusqu’au bout à mettre son éner­gie contre toutes les formes d’antisémitisme et d’antisionisme ». On y est.

De très nom­breux Niçois ne l’en­tendent pas de cette oreille et mani­festent devant l’Hôtel de Ville avec le dra­peau pales­ti­nien (notre illus­tra­tion à la une). Estrosi exas­père les ten­sions par­mi les Niçois et croient les apai­ser en octroyant des per­mis de construire. Nice compte 15 mos­quées et 6 salles de prière musul­manes. Le macro­nien Estrosi pra­tique aus­si le « En même temps ».

Le parallèle avec le pavois des drapeaux ukrainiens vient immédiatement à l’esprit

Il est vrai qu’à l’é­poque cette démarche était orches­trée par Paris. Nous avions alors fait un cata­logue des « mai­ries col­lo­bos ». Tous les pré­fets de France avaient tolé­ré — voire encou­ra­gé — cet affi­chage aus­si mal­adroit qu’os­ten­ta­toire. Puis peu à peu, comme nous l’an­non­cions(1), tous ces dra­peaux de la honte ont été remi­sés au placard.

De même que l’Ukraine n’a pas gagné la guerre contre la Russie, Israël n’a pas gagné la guerre contre l’Iran

L’Ukraine se croyait forte de l’ap­pui de l’OTAN (qui en fait a déclen­ché les hos­ti­li­tés contre la Russie), et se trouve à pré­sent fort dépour­vue lorsque l’OTAN fut vain­cue. L’Organisation Transatlantique n’a pas com­pris qu’en s’at­ta­quant à la Russie, elle s’at­ta­quait aux BRICS et au reste du monde.

Le même scé­na­rio se des­sine aujourd’­hui dans cette guerre entre Israël et l’Iran. L’Iran n’a pas d’arme nucléaire et il n’est pas cer­tain qu’il l’a voulait.