Recomposition politique : la Provence prend de l’avance
C’est de Nice que le coup est parti : la martingale du « front républicain » s’est brisée(1). Au soir de sa défaite, Christian Estrosi le déplorait :
« Le front républicain est mort à Nice, ce soir. »
Mais la déflagration n’a pas touché que Nice, puisque les électeurs de Provence(2) ont massivement transgressé les règles établies depuis 40 ans par tous nos dirigeants. Cette transgression-là n’est pas du goût du maître à penser de notre intelligentsia qui pensait que le « front républicain » était inscrit dans le marbre.
Voici les principales communes de Provence (au sens large de PACA) qui ont élu leur maire en bravant les interdits des états-majors parisiens.
Dans les Alpes-Maritimes :
• Nice : bien entendu, mais aussi…
• Menton : victoire du RN (Alexandra Masson).
• Cagnes-sur-Mer : Bryan Masson (RN) élu dès le premier tour.
• Peymeinade.
Dans le Vaucluse :
• Carpentras : Hervé de Lépinau (député RN) élu maire au second tour avec plus de 50 % des voix. Victoire marquante face à la gauche sortante.
• Orange : le RN l’emporte (renversement de l’ancien maire Jacques Bompard, ex-FN), mais aussi
• Monteux
• Bédarrides
• Aubignan
Dans les Bouches-du-Rhône :
• Tarascon : Alexandre Ducouret (RN) élu au second tour (victoire serrée).
• Rognac : réélection du maire RN sortant Christophe Gonzalez (large victoire).
D’autres communes plus petites ont également basculé, mais ces deux sont les plus citées parmi les villes de taille significative.
Dans le Var : le RN renforce fortement sa présence dans ce département historique.
• Fréjus : réélection du maire sortant David Rachline (RN) dès le premier tour.
• La Seyne-sur-Mer : Dorian Munoz (RN) élu (deuxième ville du département), mais aussi .
• Six-Fours-les-Plages, Signes, Salernes, La Valette-du-Var.
Antibes et Cannes : dans les deuxième et troisième villes du département des Alpes Maritimes, les maires ont été élus dès le premier tour mais en n’affichant pas — ou plus — leur appartenance au parti Les Républicains.
Enivré par son succès, le maire de Cannes, David Lisnard, a cru bon de lancer un appel à Éric Ciotti : « J’invite Éric Ciotti à sortir de son alliance avec le RN et à rejoindre la droite indépendante, pour donner une nouvelle énergie à la France. »
Le maire de Cannes, qui a officialisé sa rupture avec LR, invente un concept nouveau : « la droite indépendante ».
Pour lui, la droite indépendante, ça doit être son comité de soutien à sa candidature aux prochaines présientielles. Il a quitté Les Républicains et acté sa candidature à l’élection présidentielle. « Je quitte LR parce que LR n’a pas quitté, tout simplement, ses ambiguïtés et la macronie, c’est aussi simple que cela » (Journal de 20 heures de France 2, le mardi 31 mars 2026.
Tout ceci conforte le maire de Nice qui salue le courage du maire de Cannes : « Il a enfin quitté le Titanic LR et ses petits matelots Pécresse, Bertrand ou Copé, qui n’auront décidément évité aucun iceberg durant leurs carrières. » Éric Ciotti appelle David Lisnard à le rejoindre : « C’est à lui de venir à l’UDR, car son isolement ne peut le propulser vers le succès ».
Nous sommes ici au cœur même du problème
Ces deux maires s’appuient sur une solide légitimité électorale, ce qui n’est pas le cas de nos blancs-becs parisiens(3) :
• David Lisnard : Il reste arc-bouté sur le principe du « front républicain » du Politiquement Correct, et joue les enfants de chœur en bannissant, comme il convient, toute alliance avec le diable (comprendre le RN). Il prône une chimérique « droite indépendante » dont les contours se calquent sur le territoire de sa ville — cossue — de Cannes puisqu’il quitte en même temps le parti LR et crée son propre parti que personne ne connait. Qui compte t‑il ainsi convaincre au delà de La Croisette ? Il confond le Palais des Festivals et le Palais de l’Élysée.
• Éric Ciotti : sa démarche est bien plus audacieuse puisqu’elle brise tous les tabous. C’est ce que nous expliquons dans notre article Élections municipales 2026 : bronca à Nice du 23 mars 2026. Éric Ciotti s’attaquait à « du lourd » en affrontant une figure emblématique du Système qui protégeait son vassal zélé niçois.
Éric Ciotti a ouvert la voie qu’il ne fallait pas et il a démontré — suffrage à l’appui — que c’est ce que les Français attendent malgré les injonctions matraquées de nos dirigeants.
Il a fait sa démonstration dans une ville de 360 000 habitants, 5e ville de France, derrière Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Cela lui apporte une forte légitimité qui lui permet de retoquer son ami cannois : « C’est à lui de venir à l’UDR, car son isolement ne peut le propulser vers le succès ». Et il a raison, preuve à l’appui.
Au fur et à mesure que la nouvelle municipalité niçoise révélera et démantèlera la gabegie d’Estrosi, les Niçois — puis peu à peu les Français — comprendront pourquoi la classe politique protégeait son maffioso niçois, et pourquoi elle protège les mafiosi de France et de l’Europe.
Les économies commencent aujourd’hui à Paris.— Eric Ciotti (@eciotti) April 1, 2026
Comme je m’y suis engagé, je ferme le siège de la métropole de Nice à Paris, un appartement d’1.5 million d’€ dans les beaux quartiers qui sera vendu au profit du CCAS afin d’aider les Niçois les plus vulnérables pic.twitter.com/k2hwq04Sb4
Voir notre article : Nice Provence : la martingale du « front républicain » ne fonctionne plus du 16 mars 2026
Dans cet article, nous élargissons la Provence au comté de Nice, jusqu’à Menton, pour la beauté du titre.
Notre analyse porte sur les Alpes-Maritimes bien sûr, mais aussi le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var.
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