#ILoveNice fut ins­tal­lé en 2016 (novembre sur la Promenade du Paillon, puis dépla­cé en 2017 à l’Esplanade Rauba-Capeù, où cet objet monu­men­tal se trouve actuel­le­ment. Il fut créé — nous dit-on — après l’attentat du 14 juillet 2016 comme sym­bole de résilience.

Que vient faire cet attentat avec #ILoveNice ?

On trouve de telles ins­tal­la­tions par­tout dans le monde. Ce concept de lettres géantes « I Love [Ville] » ou de hashtags/​sculptures pho­to­gé­niques est très répan­du en tant qu’outil de pro­mo­tion tou­ris­tique, comme par exemple à :

• New York : I NY , c’est l’ancêtre du genre.

• Indianapolis, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Miami, etc.

mais aus­si à

• Sydney, Tokyo, etc.

et en Europe à

• Londres, Édimbourg, Barcelone, Rome, et bien sûr

• Paris



• et même Sète



Ces ins­tal­la­tions sont géné­ra­le­ment com­man­dées par les offices de tou­risme et suivent la même logique que Nice : encou­ra­ger les pho­tos et le par­tage en ligne. Rien à voir avec l’attentat du 14 juillet 2016 !

On PEUT dis­cu­ter des goûts et de cou­leurs, d’au­tant plus que les choix des édiles sont finan­cés par l’argent de nos impôts. Les goûts de Christian Estrosi s’ins­crivent com­plai­sam­ment dans l’air du temps. Rien de bien artistique.

De l’esbroufe et du clinquant

Comme ci-des­sous avec l’ex­po­si­tion de 10 pro­duc­tions de son ami Richard Orlinsky :