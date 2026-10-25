Il faut des activistes

Nous l’a­vons vu : les « lycéens » des « quar­tiers » sont prompts à incen­dier impu­né­ment des pou­belles et des voi­tures.

Mais pour que le coup d’État fonc­tionne, il faut des agi­ta­teurs aguer­ris. On dirait que la France les a pré­pa­rés car, depuis des décen­nies, elle accueille des acti­vistes et des ter­ro­ristes qui sont bien pro­té­gés ici. Ils sont des cen­taines de mil­liers en attente. Ne serait-ce que les 700 000 OQTF qui n’at­tendent que semer le chaos.

Éric Ciotti cite le pré­fet des Alpes Maritimes lui même : plus d’un tiers — 38 % — des inter­pe­lés ne sont pas fran­çais ! Ce chiffre n’est pas contes­table. C’est le pré­fet qui le dit. Qui plus est, c’est un proche de Macron(3).